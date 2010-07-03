Экс-глава Серпуховского района Подмосковья Шестун госпитализирован

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Арестованный бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун был госпитализирован. Его состояние ухудшилось из-за голодовки.

"В связи с ухудшением состояния здоровья обвиняемого Шестуна, вызванного полным отказом от приема пищи и воды, врачи Больницы ФКУЗ МСЧ-77 ФСИН России пригласили для проведения консультации гражданских медицинских специалистов", – сообщили "Интерфаксу" в пресс-бюро ФСИН.

Отмечается, что Шестуна экстренно госпитализировали в одно из медучреждений Москвы.

18 июня экс-глава Серпуховского района Подмосковья порезал себе руку в знак протеста в ходе заседания суда.

По версии следствия, Шестун в 2008-2014 годах необоснованно передал частной компании четыре земельных участка, которые были перепроданы. Ущерб бюджету составил 64 миллиона рублей. Его задержали 13 июня 2018 года после обысков в его доме и в здании районной администрации.

Шестун свою вину не признает и утверждает, что уголовное дело против него возбудили необоснованно, а все документы на аренду и передачу земельных участков соответствуют требованиям.

Ранее суд изъял у Шестуна имущество на 10 миллиардов рублей. Объекты, по данным прокуратуры, принадлежали самому Шестуну или были оформлены на аффилированные с ним лица и компании.

