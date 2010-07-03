Экс-глава Серпуховского района Шестун порезал себе руку в знак протеста

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун порезал себе руку в знак протеста в ходе заседания суда 18 июня. Медицинская помощь ему оказана на месте, госпитализация не потребовалась, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой представителя пресс-службы ФСИН.

По версии следствия, Шестун в 2008-2014 годах необоснованно передал частной компании четыре земельных участка, которые были перепроданы. Ущерб бюджету составил 64 миллиона рублей. Его задержали 13 июня 2018 года после обысков в его доме и в здании районной администрации.

Шестун свою вину не признает и утверждает, что уголовное дело против него возбудили необоснованно, а все документы на аренду и передачу земельных участков соответствуют требованиям.

Ранее суд изъял у Шестуна имущество на 10 миллиардов рублей. Объекты, по данным прокуратуры, принадлежали самому Шестуну или были оформлены на аффилированные с ним лица и компании.

