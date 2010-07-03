Состояние протоиерея Смирнова улучшилось

Фото: скриншот телеканала Москва Доверие

Врачи оценивают состояние ранее госпитализированного протоирея Дмитрия Смирнова как средней тяжести. Он по-прежнему остается в больнице, сообщили Агентству "Москва" в справочной НИИ имени Склифосовского.

"Температура вечером 36,3, утром – 36,1, состояние средней тяжести. Он по-прежнему находится в кардиореанимации", – сказал собеседник агентства.

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Возможной причиной госпитализации называли проблемы с сердцем.

Позже сам Смирнов подтвердил информацию о госпитализации, однако уточнил, что его жизни ничто не угрожает.