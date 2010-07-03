Протоиерей Димитрий Смирнов остается в тяжелом состоянии

Фото: Агентство "Москва

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Димитрий Смирнов все еще находится в тяжелом состоянии в отделении кардиореанимации НИИ имени Склифосовского, сообщает Агентство "Москва".

В больнице рассказали, что вечером у него была температура 37,6 градуса, а утром – 35,9.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что Смирнов попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Возможной причиной госпитализации называли проблемы с сердцем.

Позже сам Смирнов подтвердил информацию о госпитализации, однако уточнил, что его жизни ничто не угрожает.