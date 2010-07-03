Протоиерей Смирнов подтвердил информацию о своей госпитализации

Фото: Агентство "Москва"

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов подтвердил информацию о своей госпитализации в НИИ имени Склифосовского. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Я не скажу, что у меня тяжелое состояние. Но это еще и не нормальное состояние, однако жизни уже ничего не угрожает. Информация об инсульте не совсем соответствует действительности, так как врачи еще уточняют диагноз", – сказал Смирнов.

Тем временем врачи больницы оценили состояние священника как тяжелое, уточнив, что сейчас он находится в отделении кардиореанимации.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что Смирнов попал в реанимационное отделение больницы имени Склифосовского в тяжелом состоянии. Возможной причиной госпитализации называли проблемы с сердцем.

