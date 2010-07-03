Инна Чурикова выписывается из больницы во вторник

Актриса Инна Чурикова заявила, что выписывается из больницы во вторник. Об этом сообщил директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
"Вчера я разговаривал с Инной Михайловной, она сказала, что все нормально, чувствует себя хорошо", – цитирует Варшавера РИА Новости. По словам директора "Ленкома", актриса также сказала ему, что "она завтра, то есть во вторник, выписывается из больницы".
18 июля Инну Чурикову госпитализировали после падения со сцены во время спектакля в московском театре "Русская песня". На следующий день актрису перевели из реанимации в палату – в отделение лечения острых эндотоксикозов.
Марк Варшавер уточнил, что возвращение Чуриковой на сцену ожидается 3 сентября, когда в театре стартует новый сезон. При этом в НИИ скорой помощи имени Склифосовского сообщили, что актриса по-прежнему находится в тяжелом состоянии.
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