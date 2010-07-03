Врачи рассказали о состоянии Инны Чуриковой

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Актриса Инна Чурикова по-прежнему находится в тяжелом состоянии и остается в отделении острых эндотоксикозов НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление медиков.

"Она лежит пока в отделении острых эндотоксикозов. Температура вечером была 36,6, утром – 36,5. Состояние пока тяжелое", – рассказали в больнице.

Ранее директор московского театра "Ленком" Марк Варшавер сообщил, что Чурикову могут выписать в ближайшие пару дней, а чувствует она себя "изумительно" и остается в больнице скорее для профилактики. Варшавер добавил, что, если бы не отпуск в театре, Чурикова бы в ближайшее время играла спектакли. По словам директора "Ленкома", возвращение актрисы на сцену ожидается 3 сентября вместе со стартом нового сезона.

18 июля стало известно, что Чурикова была госпитализирована после падения во время спектакля в московском театре "Русская песня". Вскоре ее перевели из реанимации в палату в отделение лечения острых эндотоксикозов. Состояние актрисы врачи оценили как тяжелое.