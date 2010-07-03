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10:48

Инна Чурикова готовится к выписке из больницы

общество

10:48

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Народную артистку СССР Инну Чурикову могут выписать из больницы сегодня или завтра. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на директора московского театра "Ленком" Марка Варшавера.

"Она себя чувствует изумительно. В больнице она не потому, что ей плохо, а потому, что раз попала, уже нужно поделать капельницы, чтобы врачи посмотрели. Сегодня-завтра должны ее выписать", – сказал Варшавер.

По его словам, если бы не отпуск в театре, то Чурикова бы в ближайшее время играла спектакли. Он уточнил, что на сцену артистка теперь вернется 3 сентября, когда стартует новый театральный сезон.

18 июля стало известно, что Чурикова упала во время спектакля в московском театре "Русская песня" и была госпитализирована. Вскоре ее перевели из реанимации в палату в отделение лечения острых эндотоксикозов. Состояние актрисы врачи оценили как тяжелое.

Инну Чурикову госпитализировали после падения во время спектакля в Москве

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общество

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