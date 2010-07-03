Состояние Инны Чуриковой остается тяжелым

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Народная артистка СССР Инна Чурикова все еще находится в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщили в субботу в справочной службе НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Актриса лежит в отделении острых эндотоксикозов.

"Состояние тяжелое", – сказали в справочной.

Артистка упала во время спектакля в московском театре "Русская песня" и была госпитализирована.

Директор театра "Ленком" Марк Варшавер рассказал, что артистка отделалась ушибами, переломов и трещин костей у нее нет.