Директор театра "Ленком" рассказал о состоянии Чуриковой

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Народная артистка СССР Инна Чурикова отделалась ушибами, переломов и трещин костей у нее нет, сообщил директор театра "Ленком" Марк Варшавер.

"Слава Богу, у нее нет ни трещин, ни переломов кости – просто ушибы. Неделька пройдет, и Инна Михайловна будет в строю", – приводит слова директора "Ленкома" ТАСС.

Накануне стало известно, что Чурикову перевели из реанимации в палату в отделение лечения острых эндотоксикозов. Об этом рассказали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Состояние актрисы врачи оценили как средней тяжести.

Артистка упала во время спектакля в московском театре "Русская песня" и была госпитализирована. По некоторым данным, у актрисы переломы нескольких ребер.

Супруг Чуриковой, режиссер Глеб Панфилов рассказал журналистам, что сам не знает, что случилось и насколько это опасно для здоровья и жизни жены.

Инна Чурикова родилась в 1943 году в Башкирии. После войны семья переехала в Москву, где Чурикова закончила Щепкинское училище и стала работать в Московском ТЮЗе. Снималась в кинокартинах "Тот самый Мюнхгаузен", "Военно-полевой роман", "Начало", "Васса". Актриса также исполняла роли в лентах у Петра Тодоровского, Михаила Швейцера, Андрея Кончаловского, Владимира Меньшова, Никиты Михалкова, Марка Захарова.

С 1975 года – на сцене столичного "Ленкома". Играла в лучших постановках театра: "Тиле", "Гамлете", "Иванове", "Чайке" и "Женитьбе".

