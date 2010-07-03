Инна Чурикова остается в реанимации в тяжелом состоянии

Врачи оценивают состояние актрисы Инны Чуриковой как тяжелое. Народная артистка находится в реанимации НИИ имени Склифосовского, передает Агентство "Москва".
"Состояние тяжелое, лежит в хирургической реанимации", – заявили в справочной больницы.
Накануне стало известно, что Инна Чурикова упала во время спектакля в московском театре "Русская песня" и была госпитализирована. Народный артист РСФСР Александр Михайлов, игравший в постановке "Старая дева" вместе с Чуриковой, рассказал, что она споткнулась на сцене и упала.
В свою очередь, супруг Чуриковой, режиссер Глеб Панфилов сказал ТАСС, что пока непонятно, что произошло. Директор театра "Ленком" Марк Варшавер, в котором работает актриса, сказал РИА Новости, что врачи занимаются ее состоянием, результаты обследования будут известны позже.
Инна Чурикова родилась в 1943 году в Башкирии. После войны семья переехала в Москву, где Чурикова закончила Щепкинское училище и стала работать в Московском ТЮЗе.
Она снималась в картине Панфилова "В огне брода нет" и других фильмах режиссера. Также Чурикова играла у Андрея Кончаловского, Никиты Михалкова и Марка Захарова.
Инну Чурикову госпитализировали после падения во время спектакля в Москве
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.