Инна Чурикова остается в реанимации в тяжелом состоянии

Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

Врачи оценивают состояние актрисы Инны Чуриковой как тяжелое. Народная артистка находится в реанимации НИИ имени Склифосовского, передает Агентство "Москва".

"Состояние тяжелое, лежит в хирургической реанимации", – заявили в справочной больницы.

Накануне стало известно, что Инна Чурикова упала во время спектакля в московском театре "Русская песня" и была госпитализирована. Народный артист РСФСР Александр Михайлов, игравший в постановке "Старая дева" вместе с Чуриковой, рассказал, что она споткнулась на сцене и упала.

В свою очередь, супруг Чуриковой, режиссер Глеб Панфилов сказал ТАСС, что пока непонятно, что произошло. Директор театра "Ленком" Марк Варшавер, в котором работает актриса, сказал РИА Новости, что врачи занимаются ее состоянием, результаты обследования будут известны позже.

Инна Чурикова родилась в 1943 году в Башкирии. После войны семья переехала в Москву, где Чурикова закончила Щепкинское училище и стала работать в Московском ТЮЗе.

Она снималась в картине Панфилова "В огне брода нет" и других фильмах режиссера. Также Чурикова играла у Андрея Кончаловского, Никиты Михалкова и Марка Захарова.

