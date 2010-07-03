Семья Кузнецова опровергла информацию об экстренной госпитализации актера

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Дочь заслуженного артиста РФ Юрия Кузнецова опровергла экстренную госпитализацию актера. По ее словам, артист лишь проходил плановое обследование в одном из медучреждений. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное, сообщает "Говорит Москва".

Утром в среду, 17 июля, в популярных Telegram-каналах появилась информация, что Кузнецова доставили в одну из больниц Санкт-Петербурга из-за проблем с сердцем. Артист якобы перенес операцию.

Юрий Кузнецов родился 3 сентября 1946 в Хакасской автономной области Красноярского края. Принял участие в съемках более 140 фильмов и сериалов. Известность получил благодаря ролям в сериале "Улицы разбитых фонарей", фильмах "Брат", "Гений", "Остров", "Елки последние" и "Особенности национальной охоты в зимний период".