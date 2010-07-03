Александра Панкратова-Черного госпитализировали

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице экстренно госпитализировали Александра Панкратова-Черного. Актера в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Как сообщает сайт "Комсомольской правды", Александр Панкратов-Черный почувствовал себя плохо утром в четверг, 6 июня. У актера случился обморок, после чего ему вызвали скорую. Приехавшие медики после осмотра экстренно доставили его в больницу.

По сообщениям СМИ, в это время проходили съемки сериала "ИП Пирогова", где Панкратов-Черный играет отца главной героини. У артиста резко упало давление на жаре, поэтому его экстренно госпитализировали.