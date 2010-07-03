Павел Чухрай опроверг сообщения о госпитализации

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Режиссер Павел Чухрай опроверг информацию о своей госпитализации. Так он заявил в разговоре с РИА Новости.

"Это все ерунда, не хочу обсуждать", – сказал он.

Ранее в Сети появилась информация о госпитализации режиссера. Сообщалось, что его самочувствие ухудшилось в конце прошлой недели.



Режиссера Павла Чухрая госпитализировали

Павел Чухрай недавно вернулся из Чехии, где снимал новый фильм, и якобы сразу же обратился к врачам.

Чухрай снял фильмы "Вор", "Водитель для Веры", "Холодное танго" и другие.