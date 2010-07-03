Экстренно госпитализирован Павел Чухрай

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Режиссер Павел Чухрай экстренно госпитализирован в Москве, сообщил телеграм-канал Mash.

По данным портала, самочувствие режиссера ухудшилось еще в конце прошлой недели. Павел Чухрай только вернулся из Чехии, где снимал свой новый фильм.

По возвращению в Россию режиссер был вынужден обратиться к медикам. Последние настаивали на госпитализации. Чухрай был доставлен в кардиореанимацию. Врачи оценивают состояние 72-летнего пациента как тяжелое.