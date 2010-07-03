Дмитрий Быков не будет обращаться в полицию из-за отравления

Писатель и журналист Дмитрий Быков не будет обращаться в правоохранительные органы в связи со своим отравлением, из-за которого он был госпитализирован в тяжелом состоянии.
"Ровно то, что я знаю, я и сказал. Я съел что-то не то, что запустило неправильную реакцию. А кто мне в этом помог или это был мой личный выбор, я сказать не могу, это будут исследовать врачи. Я точно совершенно знаю, что причина моего отравления, а это было отравление, она не установлена ", – передает его слова агентство "Интерфакс".
По словам писателя, у него сейчас "более-менее замедленная речь".
"Но прелесть в том, что меня всегда ругали за ее ускоренность, поэтому сейчас, мне кажется, мы наконец достигли идеального темпа", – иронизирует писатель.
Он отметил своевременную помощь врачей в Уфе и тех, кто организовал транспортировку в Москву, а также поблагодарил московских специалистов.
"Непосредственно моим спасением занимались Дмитрий Муратов и Юрий Шевчук - им я колоссально благодарен, я им, можно сказать, обязан жизнью", – добавил Быков.
Ранее Дмитрий Быков в авторской программе "Один" рассказал о причинах своей болезни и первых мыслях после комы. По его словам, в больницу он попал из-за отравления. Правда, чем именно он отравился, журналист не знает. Слухи же о диабете он опроверг, подчеркнув, что следил за тем, чтобы уровень сахара в его крови не поднимался.
Быкова госпитализировали в Уфе с подозрением на инсульт в середине апреля, но диагноз не подтвердился. Состояние писателя оценивалось как тяжелое. Его вводили в медикаментозную кому. Вечером 18 апреля Быкова доставили на лечение в Москву, а 21 апреля он пришел в сознание.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.