Дмитрий Быков не будет обращаться в полицию из-за отравления

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Писатель и журналист Дмитрий Быков не будет обращаться в правоохранительные органы в связи со своим отравлением, из-за которого он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

"Ровно то, что я знаю, я и сказал. Я съел что-то не то, что запустило неправильную реакцию. А кто мне в этом помог или это был мой личный выбор, я сказать не могу, это будут исследовать врачи. Я точно совершенно знаю, что причина моего отравления, а это было отравление, она не установлена ", – передает его слова агентство "Интерфакс".

По словам писателя, у него сейчас "более-менее замедленная речь".

"Но прелесть в том, что меня всегда ругали за ее ускоренность, поэтому сейчас, мне кажется, мы наконец достигли идеального темпа", – иронизирует писатель.

Он отметил своевременную помощь врачей в Уфе и тех, кто организовал транспортировку в Москву, а также поблагодарил московских специалистов.

"Непосредственно моим спасением занимались Дмитрий Муратов и Юрий Шевчук - им я колоссально благодарен, я им, можно сказать, обязан жизнью", – добавил Быков.

Ранее Дмитрий Быков в авторской программе "Один" рассказал о причинах своей болезни и первых мыслях после комы. По его словам, в больницу он попал из-за отравления. Правда, чем именно он отравился, журналист не знает. Слухи же о диабете он опроверг, подчеркнув, что следил за тем, чтобы уровень сахара в его крови не поднимался.

Быкова госпитализировали в Уфе с подозрением на инсульт в середине апреля, но диагноз не подтвердился. Состояние писателя оценивалось как тяжелое. Его вводили в медикаментозную кому. Вечером 18 апреля Быкова доставили на лечение в Москву, а 21 апреля он пришел в сознание.