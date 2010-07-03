Дмитрия Быкова ввели в искусственную кому

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Писатель Дмитрий Быков находится на искусственном дыхании в медикаментозной коме, сообщает Агентство "Москва".

Главный реаниматолог и анестезиолог Минздрава РФ Игорь Молчанов сообщил, что по итогам телеконсилиума специалистов решено не перевозить журналиста в Москву.

По его словам, состояние Быкова оценивается как тяжелое. "Корректировки в план лечения мы внесли, но радикально менять ничего не надо. Врачи следят за его состоянием", – заключил он.

Дмитрия Быкова госпитализировали после ухудшения самочувствия во время перелета из Екатеринбурга в Уфу. Сперва сообщалось, что его доставили в уфимскую больницу с подозрением на инсульт. Однако диагноз не подтвердился.

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов пояснил, что госпитализация связана с хроническим заболеванием. По его словам, писатель второй день находится в реанимационной палате. Венедиктов также подтвердил, что у Быкова нет инсульта.

Согласно опубликованной афише предстоящих лекций и встреч писателя, до конца недели отменены выступления писателя в Уфе, Москве, Таллине и Риге.

По поручению Вероники Скворцовой Минздрав РФ оперативно организовал телемедицинскую консультацию со специалистами Национального исследовательского центра эндокринологии, главными внештатными специалистами Минздрава по неврологии, анестезиологии и реаниматологии.

