Венедиктов опроверг сведения об инсульте у писателя Дмитрия Быкова

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

У писателя и журналиста Дмитрия Быкова нет инсульта, сообщил главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.

Он поблагодарил всех, кто беспокоится о здоровье писателя. Венедиктов подтвердил, что его госпитализировали в больницу в Уфе.

"Состояние тяжелое, но стабильное, говорят врачи. Он второй день в реанимационной палате. Пожелаем ему скорейшего выздоровления. Никакого инсульта у Дмитрия Быкова нет, и подозрения на инсульт нет", – написал главный редактор радиостанции.

Ранее сообщалось, что Быкова госпитализировали после ухудшения самочувствия во время перелета из Екатеринбурга в Уфу. Согласно опубликованной афише предстоящих лекций и встреч писателя, до конца недели отменены выступления писателя в Уфе, Москве, Таллине и Риге.

Венедиктов уточнял, что госпитализация связана с хроническим заболеванием. Региональный Минздрав в курсе ситуации с писателем, отметил журналист.