Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали

Известный писатель и журналист Дмитрий Быков попал в больницу в Уфе. Об этом сообщил главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.
"Вчера вечером он почувствовал себя плохо и был доставлен в городскую больницу Уфы", – цитирует Венедиктова "Интерфакс". Он также выразил надежду, что после госпитализации писатель находится в стабильном состоянии. "Мне звонят, когда все не в порядке",– подчеркнул главред "Эха Москвы".
По его словам, о ситуации с Быковым уже знают и в региональном Минздраве. Госпитализация связана с хроническим заболеванием, пояснил Венедиктов.
16 апреля писатель должен был выступить с лекцией, но за пару часов до начала его представители заявили во "ВКонтакте", что Быков почувствовал себя плохо. "Мы потратили много сил и средств, чтобы организовать эту встречу, но обстоятельства сильнее нас. Надеемся на понимание", – сказано в сообщении. Данные о состоянии писателя уточняются.
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