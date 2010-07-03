Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали

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Известный писатель и журналист Дмитрий Быков попал в больницу в Уфе. Об этом сообщил главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

"Вчера вечером он почувствовал себя плохо и был доставлен в городскую больницу Уфы", – цитирует Венедиктова "Интерфакс". Он также выразил надежду, что после госпитализации писатель находится в стабильном состоянии. "Мне звонят, когда все не в порядке",– подчеркнул главред "Эха Москвы".

По его словам, о ситуации с Быковым уже знают и в региональном Минздраве. Госпитализация связана с хроническим заболеванием, пояснил Венедиктов.

16 апреля писатель должен был выступить с лекцией, но за пару часов до начала его представители заявили во "ВКонтакте", что Быков почувствовал себя плохо. "Мы потратили много сил и средств, чтобы организовать эту встречу, но обстоятельства сильнее нас. Надеемся на понимание", – сказано в сообщении. Данные о состоянии писателя уточняются.