Писатель Дмитрий Быков остается в стабильно тяжелом состоянии

Писатель и журналист Дмитрий Быков остается в стабильно тяжелом состоянии, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Башкирии.
Там пояснили, что его госпитализировали в уфимскую больницу с подозрением на инсульт. Диагноз не подтвердился.
"Но состояние писателя остается стабильно тяжелым. С ним работают лучшие республиканские специалисты, которые делают все необходимое для нормализации состояния пациента. Руководитель республики проинформирован о случившемся, им даны конкретные указания", – отметили в пресс-службе. Уточняется, что ситуация находится на контроле у врио главы республики.
Ранее сообщалось, что Быкова госпитализировали после ухудшения самочувствия во время перелета из Екатеринбурга в Уфу. Согласно опубликованной афише предстоящих лекций и встреч писателя, до конца недели отменены выступления писателя в Уфе, Москве, Таллине и Риге.
Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов пояснил, что госпитализация связана с хроническим заболеванием. По его словам, писатель второй день находится в реанимационной палате. Венедиктов также подтвердил, что у Быкова нет инсульта.
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