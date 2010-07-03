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13:25

Писатель Дмитрий Быков остается в стабильно тяжелом состоянии

происшествия культура

13:25

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Фото: ТАСС/Светлана Холявчук/Интерпресс

Писатель и журналист Дмитрий Быков остается в стабильно тяжелом состоянии, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Башкирии.

Там пояснили, что его госпитализировали в уфимскую больницу с подозрением на инсульт. Диагноз не подтвердился.

"Но состояние писателя остается стабильно тяжелым. С ним работают лучшие республиканские специалисты, которые делают все необходимое для нормализации состояния пациента. Руководитель республики проинформирован о случившемся, им даны конкретные указания", – отметили в пресс-службе. Уточняется, что ситуация находится на контроле у врио главы республики.

Ранее сообщалось, что Быкова госпитализировали после ухудшения самочувствия во время перелета из Екатеринбурга в Уфу. Согласно опубликованной афише предстоящих лекций и встреч писателя, до конца недели отменены выступления писателя в Уфе, Москве, Таллине и Риге.

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов пояснил, что госпитализация связана с хроническим заболеванием. По его словам, писатель второй день находится в реанимационной палате. Венедиктов также подтвердил, что у Быкова нет инсульта.

Писатель Дмитрий Быков впал в кому

происшествия культура

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