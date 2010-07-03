Дмитрий Быков назвал причину своей госпитализации

Писатель Дмитрий Быков в авторской программе "Один" рассказал о причинах своей болезни и первых мыслях после комы.
По его словам, в больницу он попал из-за отравления. Правда, чем именно он отравился, журналист не знает. Слухи же о диабете он опроверг, подчеркнув, что следил за тем, чтобы уровень сахара в его крови не поднимался.
"Я не могу, к сожалению, вам сообщить никаких сенсаций, потому что врачебную тайну здесь очень хорошо умеют блюсти, и больше того, здесь очень умеют скрывать обстоятельства даже от самого больного. Я точно знаю, что причина моего отравления, это было отравление, не установлена", – заявил Быков.
Писатель признался, что первые мысли, которые пришли к нему после выхода из медицинской комы, были о Боге. "Бог есть, то есть я не могу это списать на действие медикаментов... такого нет в моем подсознании, я бы такое не выдумал. Бог есть, и он преимущественно занимается украшением мира", – подчеркнул он.
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