Врачи не возражают против возвращения Дмитрия Быкова к работе

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Писатель Дмитрий Быков намерен выйти в эфир радиостанции "Эхо Москвы" уже на этой неделе.

"Поговорил с Быковым по телефону. Он рвется вести эфир уже в четверг. Я оставил решение этого вопроса за врачами. Врачи вроде не возражают. Запишемся тогда", – написал редактор Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.

Быков является ведущим передач "Один" на Youtube-канале "Эхо Культура".

Накануне Быков написал на своей странице в Instagram, что слухи о состоянии его здоровья были преувеличены – он поблагодарил врачей и всех, кто его поддерживал.

Дмитрий Быков был экстренно госпитализирован 16 апреля в одну из больниц Уфы, куда он прилетел с лекцией. Причиной госпитализации, по данным СМИ, стало обострение при сахарном диабете. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова отмечала, что Быкову стало плохо в связи с хроническим заболеванием. Состояние писателя оценивалось как тяжелое, он был введен в медикаментозную кому. Вечером 18 апреля писателя частным бортом доставили на лечение в Москву, а 21 апреля он пришел в сознание.

Быков — лауреат многих премий, в том числе "АБС-премии", "Национальный бестселлер", "Большая книга".