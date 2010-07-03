Врачи не возражают против возвращения Дмитрия Быкова к работе

Писатель Дмитрий Быков намерен выйти в эфир радиостанции "Эхо Москвы" уже на этой неделе.
"Поговорил с Быковым по телефону. Он рвется вести эфир уже в четверг. Я оставил решение этого вопроса за врачами. Врачи вроде не возражают. Запишемся тогда", – написал редактор Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.
Быков является ведущим передач "Один" на Youtube-канале "Эхо Культура".
Накануне Быков написал на своей странице в Instagram, что слухи о состоянии его здоровья были преувеличены – он поблагодарил врачей и всех, кто его поддерживал.
Дмитрий Быков был экстренно госпитализирован 16 апреля в одну из больниц Уфы, куда он прилетел с лекцией. Причиной госпитализации, по данным СМИ, стало обострение при сахарном диабете. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова отмечала, что Быкову стало плохо в связи с хроническим заболеванием. Состояние писателя оценивалось как тяжелое, он был введен в медикаментозную кому. Вечером 18 апреля писателя частным бортом доставили на лечение в Москву, а 21 апреля он пришел в сознание.
Быков — лауреат многих премий, в том числе "АБС-премии", "Национальный бестселлер", "Большая книга".
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