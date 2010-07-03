Писатель Быков пообещал в ближайшее время вернуться к работе

Реабилитация писателя и журналиста Дмитрия Быкова займет некоторое время, но он намерен приступить к работе при первой возможности. Об этом сам Быков написал главному редактору "Эха Москвы" Алексею Венедиктову.
"Дорогой Алексей Алексеевич, я вернусь при первой возможности. Полная реабилитация займет какое-то время. Но я всегда ваш и с вами. Благодарю вас за то, что вы ставите мою программу в повторах. Я скоро вернусь", – приводит Венедиктов сообщение от Быкова у себя в телеграм-канале.
Ранее председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов сообщил, что Быков пришел в сознание и его перевели на самостоятельное дыхание.
Муратов отметил, что в сознание писатель начал приходить еще вчера. Однако об этом попросили не говорить.
Дмитрия Быкова госпитализировали 17 апреля после ухудшения самочувствия во время перелета из Екатеринбурга в Уфу. У него подозревали острое нарушение мозгового кровообращения, но инсульт не подтвердился.
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля его доставили в Москву. По словам министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, писателю стало плохо в связи с хроническим заболеванием.
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