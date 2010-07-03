Скворцова рассказала о состоянии Дмитрия Быкова

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Медики оценивают состояние писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного в уфимскую больницу, как стабильно тяжелое.

Как сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, это связано с хроническим заболеванием, передает ТАСС. По ее словам, за ночь Быкову не стало хуже.

"Его состояние обусловлено декомпенсацией хронического заболевания", – пояснила министр.

Дмитрия Быкова госпитализировали после ухудшения самочувствия во время перелета из Екатеринбурга в Уфу. У него подозревали инсульт, но диагноз не подтвердился.

Писатель находится на искусственном дыхании в медикаментозной коме. В Минздраве Башкирии отметили, что с ним работают лучшие республиканские специалисты, которые делают все необходимое для нормализации состояния пациента. Глава республики проинформирован о случившемся. Ситуация находится на контроле у врио главы республики.

По поручению Скворцовой Минздрав организовал телемедицинскую консультацию со специалистами Национального исследовательского центра эндокринологии, главными внештатными специалистами Минздрава по неврологии, анестезиологии и реаниматологии. В Уфу вылетела бригада врачей из столичного госпиталя имени Бурденко.