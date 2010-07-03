В Минздраве РФ проведут телемедицинскую консультацию по лечению Дмитрия Быкова

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Специалисты министерства здравоохранения России проведут телемедицинскую консультацию по лечению писателя и журналиста Дмитрия Быкова. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова в курсе ситуации с Быковым. Сейчас он находится в больнице скорой медицинской помощи в Уфе.

По поручению Скворцовой Минздрав оперативно организует телемедицинскую консультацию со специалистами Национального исследовательского центра эндокринологии, главными внештатными специалистами Минздрава по неврологии, анестезиологии и реаниматологии. По итогам телеконсилиума будут решаться дальнейшие действия медиков.

Писателя госпитализировали после ухудшения самочувствия во время перелета из Екатеринбурга в Уфу. Согласно афише предстоящих лекций и встреч Быкова, до конца недели отменены выступления писателя в Уфе, Москве, Таллине и Риге.

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов пояснял, что госпитализация связана с хроническим заболеванием. Сначала у него подозревали инсульт, но эту информацию опровергли. СМИ также утверждали, что Быков впал в кому. Его состояние оценивают как стабильно тяжелое.

В Минздраве Башкирии отметили, что с ним работают лучшие республиканские специалисты, которые делают все необходимое для нормализации состояния пациента. Уточнялось, что руководитель республики проинформирован о случившемся. Ситуация находится на контроле у врио главы республики.