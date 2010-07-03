В Минздраве РФ проведут телемедицинскую консультацию по лечению Дмитрия Быкова

Специалисты министерства здравоохранения России проведут телемедицинскую консультацию по лечению писателя и журналиста Дмитрия Быкова. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Министр здравоохранения Вероника Скворцова в курсе ситуации с Быковым. Сейчас он находится в больнице скорой медицинской помощи в Уфе.
По поручению Скворцовой Минздрав оперативно организует телемедицинскую консультацию со специалистами Национального исследовательского центра эндокринологии, главными внештатными специалистами Минздрава по неврологии, анестезиологии и реаниматологии. По итогам телеконсилиума будут решаться дальнейшие действия медиков.
Писателя госпитализировали после ухудшения самочувствия во время перелета из Екатеринбурга в Уфу. Согласно афише предстоящих лекций и встреч Быкова, до конца недели отменены выступления писателя в Уфе, Москве, Таллине и Риге.
Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов пояснял, что госпитализация связана с хроническим заболеванием. Сначала у него подозревали инсульт, но эту информацию опровергли. СМИ также утверждали, что Быков впал в кому. Его состояние оценивают как стабильно тяжелое.
В Минздраве Башкирии отметили, что с ним работают лучшие республиканские специалисты, которые делают все необходимое для нормализации состояния пациента. Уточнялось, что руководитель республики проинформирован о случившемся. Ситуация находится на контроле у врио главы республики.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.