Темы дня

ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

09:51

Врачи из Москвы вылетят в Уфу для лечения писателя Быкова

происшествия

09:51

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Дмитрий Коробейников

Бригада врачей из столичного госпиталя имени Бурденко вылетает в Уфу, чтобы определить ход лечения журналиста и писателя Дмитрия Быкова, рассказал главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

По его словам, за ночь ничего не изменилось. "Сегодня в Уфу вылетает Дмитрий Муратов, руководитель "Новой газеты" и бригада врачей из госпиталя имени Бурденко", – написал Венедиктов в своем Telegram-канале.

Дмитрия Быкова госпитализировали после ухудшения самочувствия во время перелета из Екатеринбурга в Уфу. Его доставили в уфимскую больницу с подозрением на инсульт, но диагноз не подтвердился. Писатель находится на искусственном дыхании в медикаментозной коме. Венедиктов уточнил, что госпитализация связана с хроническим заболеванием.

Согласно афише предстоящих лекций и встреч писателя, до конца недели отменены выступления писателя в Уфе, Москве, Таллине и Риге.

В Минздраве Башкирии отметили, что с ним работают лучшие республиканские специалисты, которые делают все необходимое для нормализации состояния пациента. Глава республики проинформирован о случившемся. Ситуация находится на контроле у врио главы республики.

По поручению Вероники Скворцовой, Минздрав РФ оперативно организовал телемедицинскую консультацию со специалистами Национального исследовательского центра эндокринологии, главными внештатными специалистами Минздрава по неврологии, анестезиологии и реаниматологии.

Впавшего в кому Дмитрия Быкова пока не планируют транспортировать в Москву

происшествия

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика