Врачи из Москвы вылетят в Уфу для лечения писателя Быкова

Бригада врачей из столичного госпиталя имени Бурденко вылетает в Уфу, чтобы определить ход лечения журналиста и писателя Дмитрия Быкова, рассказал главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.
По его словам, за ночь ничего не изменилось. "Сегодня в Уфу вылетает Дмитрий Муратов, руководитель "Новой газеты" и бригада врачей из госпиталя имени Бурденко", – написал Венедиктов в своем Telegram-канале.
Дмитрия Быкова госпитализировали после ухудшения самочувствия во время перелета из Екатеринбурга в Уфу. Его доставили в уфимскую больницу с подозрением на инсульт, но диагноз не подтвердился. Писатель находится на искусственном дыхании в медикаментозной коме. Венедиктов уточнил, что госпитализация связана с хроническим заболеванием.
Согласно афише предстоящих лекций и встреч писателя, до конца недели отменены выступления писателя в Уфе, Москве, Таллине и Риге.
В Минздраве Башкирии отметили, что с ним работают лучшие республиканские специалисты, которые делают все необходимое для нормализации состояния пациента. Глава республики проинформирован о случившемся. Ситуация находится на контроле у врио главы республики.
По поручению Вероники Скворцовой, Минздрав РФ оперативно организовал телемедицинскую консультацию со специалистами Национального исследовательского центра эндокринологии, главными внештатными специалистами Минздрава по неврологии, анестезиологии и реаниматологии.
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