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Писатель и журналист Дмитрий Быков пришел в сознание, рассказал председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов.

"Хорошие, прекрасные новости: пришел в сознание, это раз, и второе – переведен на самостоятельное дыхание, самостоятельно дышит", – цитирует его "Интерфакс".

По словам Муратова, в сознание писатель начал приходить еще вчера. Однако об этом попросили не говорить. "А сейчас уже указывает, что надо кому делать", – добавил Муратов.

Ранее жена Быкова сообщила, что ее супруга перевели на самостоятельное дыхание. Она писала, что муж начал слышать и реагировать на обращения.

Представитель Быкова Светлана Большакова опровергла данные о резком ухудшении состояния из-за тяжелой формы сепсиса. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова отмечала, что писателю стало плохо в связи с хроническим заболеванием.

Писателя госпитализировали 17 апреля после ухудшения самочувствия во время перелета из Екатеринбурга в Уфу. У него подозревали острое нарушение мозгового кровообращения, но инсульт не подтвердился.

Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля его доставили в Москву.