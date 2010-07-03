Фото: ТАСС/Интерпресс/Светлана Холявчук

Писателя Дмитрия Быкова перевели на самостоятельное дыхание. Об этом сообщила его супруга Ирина Лукьянова на своей странице на Facebook.

Вчера она рассказала о положительной динамике его состояния. По словам жены писателя, он слышит и реагирует. Она добавила, что накануне Быкова вывели из медикаментозной комы и сейчас он приходит в себя.

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов отмечал, что писателя могут вывести из "медицинского сна" в ближайшие два дня. Он подтвердил сведения об улучшении здоровья. В то же время журналист уточнил, что требуется постоянное и пристальное наблюдение, а также интенсивная детоксикация организма.

Представитель Быкова Светлана Большакова опровергла данные о резком ухудшении состояния из-за тяжелой формы сепсиса.

Писателя госпитализировали 17 апреля после ухудшения самочувствия во время перелета из Екатеринбурга в Уфу. У него подозревали острое нарушение мозгового кровообращения, но инсульт не подтвердился.

Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля его доставили в Москву. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова отмечала, что писателю стало плохо в связи с хроническим заболеванием.