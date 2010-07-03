Информацию о резком ухудшении состояния Быкова опровергли

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Представитель писателя и журналиста Дмитрия Быкова Светлана Большакова опровергла сообщения о резком ухудшении состояния писателя из-за тяжелой формы сепсиса, сообщает Агентство "Москва".

"Это полная ерунда. Не читайте телеграм-канал, который об этом сообщил. Почему вы их слушаете?" – сказала представитель писателя.

Ранее медики уфимской больницы, где лежал Быков, выявили у него инфаркт головного мозга. В то же время издатель "Новой газеты" Дмитрий Муратов опроверг информацию об инфаркте.

Супруга Быкова Ирина Лукьянова рассказала, что состояние ее мужа не изменилось. Ранее она говорила, что он в стабильно тяжелом состоянии. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова отмечала, что это связано с хроническим заболеванием.

Дмитрия Быкова госпитализировали 17 апреля после ухудшения самочувствия во время перелета из Екатеринбурга в Уфу. У него подозревали острое нарушение мозгового кровообращения, но инсульт не подтвердился. Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля его доставили в Москву.