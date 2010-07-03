Супруга Дмитрия Быкова рассказала о его состоянии

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Писатель и журналист Дмитрий Быков остается в уфимской больнице в тяжелом состоянии, рассказала его супруга Ирина Лукьянова.

"Пока все по-прежнему: стабильно тяжелое состояние, новостей никаких нет. Насчет транспортировки его в Москву пока ничего не скажу", – цитирует ее Агентство "Москва".

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова ранее отметила, что состояние писателя связано с хроническим заболеванием. Она также подтвердила, что его оценивают как стабильно тяжелое.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин заявил, что у него нет нарушений мозгового кровообращения и центральной нервной системы. По его словам, родственники писателя решили продолжить лечение в одной из федеральных клиник в Москве. Республиканские власти будут помогать при транспортировке, этот вопрос обсуждается.

Быкова госпитализировали после ухудшения самочувствия во время перелета из Екатеринбурга в Уфу. У него подозревали инсульт, но диагноз не подтвердился. Писатель находится на искусственном дыхании в медикаментозной коме.