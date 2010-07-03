Дмитрия Быкова могут транспортировать в Москву

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Исполняющий обязанности министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин рассказал о состоянии писателя и журналиста Дмитрия Быкова.

"Инсульта нет. Нарушения мозгового кровообращения у пациента нет... Нарушений со стороны центральной нервной системы тоже нет", – сказал Забелин в разговоре с RT.



Также он сообщил, что Быков сейчас находится в медикаментозном сне в тяжелом состоянии. Родственники писателя решили продолжить лечение в одной из федеральных клиник в Москве. Республиканские власти будут помогать при транспортировке, этот вопрос обсуждается.

17 апреля Дмитрия Быкова госпитализировали после ухудшения самочувствия во время перелета из Екатеринбурга в Уфу. Его положили в уфимскую больницу с подозрением на инсульт, однако диагноз не подтвердился. Позже Быкова ввели в медикаментозную кому.