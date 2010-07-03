Медики рассказали о диагнозе писателя Быкова

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Медики уфимской больницы, где лежал писатель и журналист Дмитрий Быков, выявили у него инфаркт головного мозга. Об этом сообщает ТАСС.

"Диагноз – инфаркт головного мозга. Сделана компьютерная томография головного мозга", – передал источник в медицинских кругах Башкирии.

В то же время издатель "Новой газеты" Дмитрий Муратов опроверг информацию об инфаркте.

"Вранье полное, просто лажа", – цитирует его РБК.

Жена Быкова Ирина Лукьянова сегодня рассказала, что состояние ее мужа не изменилось. Ранее она говорила, что он в стабильно тяжелом состоянии. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова отмечала, что это связано с хроническим заболеванием.

Писателя госпитализировали 17 апреля после ухудшения самочувствия во время перелета из Екатеринбурга в Уфу. У него подозревали острое нарушение мозгового кровообращения, но инсульт не подтвердился. Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля его доставили в Москву.