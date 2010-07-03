Жена Быкова рассказала о состоянии писателя

Состояние здоровья писателя Дмитрия Быкова, который находится в одной из московских больниц, за ночь не изменилось, сообщила его жена Ирина Лукьянова на своей странице в Facebook.
Также она обратилась к представителям СМИ и всем, кто лично не знаком с членами семьи Быкова, с просьбой не беспокоить их звонками и вопросами. В то же время она поблагодарила всех за поддержку.
51-летнего Быкова госпитализировали после ухудшения самочувствия во время перелета из Екатеринбурга в Уфу. У него подозревали инсульт, но диагноз не подтвердился. Писатель находится на искусственном дыхании в медикаментозной коме.
Исполняющий обязанности министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин заявил, что у Быкова нет нарушений мозгового кровообращения и центральной нервной системы. Накануне журналиста перевезли из Уфы в одну из федеральных клиник в Москве. Такое решение приняли врачи после консилиума.
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова ранее отметила, что состояние писателя связано с хроническим заболеванием. Она также подтвердила, что его оценивают как стабильно тяжелое.
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