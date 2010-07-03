Супруга Быкова рассказала о динамике его состояния

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Жена писателя Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова рассказала о позитивной динамике состояния ее мужа.

"Положительная динамика. Слышит и реагирует", – написала Лукьянова на своей странице в Facebook.

Супруга также добавила, что накануне его вывели из медикаментозной комы. Она уточнила, что сейчас он потихоньку приходит в себя.

Ранее представитель писателя Светлана Большакова опровергла сообщения о резком ухудшении состояния писателя из-за тяжелой формы сепсиса.

Также сообщалось, что медики уфимской больницы, где лежал Быков, выявили у него инфаркт головного мозга. В то же время издатель "Новой газеты" Дмитрий Муратов опроверг информацию об инфаркте.

Дмитрия Быкова госпитализировали 17 апреля после ухудшения самочувствия во время перелета из Екатеринбурга в Уфу. У него подозревали острое нарушение мозгового кровообращения, но инсульт не подтвердился.

Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля его доставили в Москву. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова отмечала, что Быкову стало плохо в связи с хроническим заболеванием.