Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Писателя Дмитрия Быкова могут вывести из "медицинского сна" в ближайшие два дня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова.

Он отметил, что врачи сообщают о заметном улучшении здоровья Быкова, поэтому в ближайшее время его могут вывести из "медицинского сна". "Однако требуется постоянное и пристальное наблюдение, а также интенсивная детоксикация организма", – отметил Венедиктов.

Ранее супруга писателя Ирина Лукьянова рассказала о позитивной динамике состояния ее мужа. Она поделилась, что Быков слышит и регаирует на слова.

Представитель писателя Светлана Большакова опровергла сообщения о резком ухудшении состояния писателя из-за тяжелой формы сепсиса.

Сообщалось, что медики уфимской больницы, где лежал Быков, выявили у него инфаркт головного мозга. В то же время издатель "Новой газеты" Дмитрий Муратов опроверг информацию об инфаркте.

Дмитрия Быкова госпитализировали 17 апреля после ухудшения самочувствия во время перелета из Екатеринбурга в Уфу. У него подозревали острое нарушение мозгового кровообращения, но инсульт не подтвердился.

Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля его доставили в Москву. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова отмечала, что Быкову стало плохо в связи с хроническим заболеванием.