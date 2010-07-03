Быков рассчитывает вернуться к работе как можно скорее

Фото: ТАСС/Прокофьев Вячеслав

Писатель Дмитрий Быков рассчитывает вернуться к работе в ближайшее время. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

"Спешу сообщить, что слухи, как обычно, сильно преувеличены. Страшно благодарен врачам и всем, кто писал, звонил, передавал слова поддержки. Надеюсь вернуться в строй как можно скорее. Спасибо! Нас ждут великие дела, не сомневайтесь!" – написал журналист.

Ранее председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов сообщил, что Быков пришел в сознание и его перевели на самостоятельное дыхание. Муратов отметил, что в сознание писатель начал приходить еще в субботу, однако об этом попросили не говорить.

Дмитрия Быкова госпитализировали 17 апреля после ухудшения самочувствия во время перелета из Екатеринбурга в Уфу. У него подозревали острое нарушение мозгового кровообращения, но инсульт не подтвердился.

Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля его доставили в Москву. По словам министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, писателю стало плохо в связи с хроническим заболеванием.