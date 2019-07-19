Инну Чурикову госпитализировали после падения во время спектакля в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Народная артистка СССР Инна Чурикова упала во время спектакля в московском театре "Русская песня" и была госпитализирована.

Об этом сообщил народный артист РСФСР Александр Михайлов, игравший в постановке "Старая дева" вместе с Чуриковой.

"Она споткнулась на сцене и упала. Мы сумели закончить спектакль. Дай бог, чтобы у Инны Михайловны ребра были целы, надеюсь, у нее все будет хорошо", – отметил актер.

В свою очередь, супруг Чуриковой, режиссер Глеб Панфилов сказал ТАСС, что "пока мы не понимаем, что произошло".

Директор театра "Ленком" Марк Варшавер, в котором работает актриса, сказал РИА Новости, что "врачи занимаются ее состоянием, результаты обследования будут известны позже".

Инна Чурикова родилась в 1943 году в Башкирии. После войны семья переехала в Москву, где Чурикова закончила Щепкинское училище и стала работать в Московском ТЮЗе.

Она снималась в картине Панфилова "В огне брода нет" и других фильмах режиссера. Также Чурикова играла у Андрея Кончаловского, Никиты Михалкова и Марка Захарова.