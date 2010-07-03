Фото: Москва 24/Никита Симонов

Народную артистку СССР Инну Чурикову перевели из реанимации в палату в отделение лечения острых эндотоксикозов. Об этом рассказали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Состояние актрисы врачи оценивают как средней тяжести, сообщает телеканал Москва 24.

"Сегодня в 11 часов ее перевели в отделение острых эндотоксикозов, она сейчас в палате, в состоянии средней тяжести", – рассказали в справочной медучреждения.

Ранее сообщалось, что Чурикова упала во время спектакля в московском театре "Русская песня" и была госпитализирована. По некоторым данным, у актрисы переломы нескольких ребер.

Супруг Чуриковой, режиссер Глеб Панфилов рассказал журналистам, что сам не знает, что случилось и насколько это опасно для здоровья и жизни жены.

Инна Чурикова родилась в 1943 году в Башкирии. После войны семья переехала в Москву, где Чурикова закончила Щепкинское училище и стала работать в Московском ТЮЗе. Снималась в кинокартинах "Тот самый Мюнхгаузен", "Военно-полевой роман", "Начало", "Васса". Актриса также исполняла роли в лентах у Петра Тодоровского, Михаила Швейцера, Андрея Кончаловского, Владимира Меньшова, Никиты Михалкова, Марка Захарова.

С 1975 года – на сцене столичного "Ленкома". Играла в лучших постановках театра: "Тиле", "Гамлете", "Иванове", "Чайке" и "Женитьбе".

