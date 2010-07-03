"Монолог был дочитан до точки". Очевидцы – о падении Чуриковой

Инну Чурикову перевели из реанимации в палату

Состояние народной артистки Инны Чуриковой улучшилось, сообщили в НИИ имени Склифосовского. Актрису перевели из реанимации в обычную палату.

Накануне Чурикова упала со сцены театра "Русская песня" прямо во время спектакля. Очевидцы рассказали телеканалу Москва 24, что первыми на случившееся отреагировали зрители.

"Падение многими зрителями было воспринято как режиссерский ход, потому что монолог был полностью дочитан до точки. Она поднялась сама, к ней подбежали зрители, сидевшие в первых рядах. Один из мужчин взял ее на руки, понес к сцене", – рассказала свидетель ЧП Ирина Батищева.

По ее словам, перед самой сценой актриса попросила ее отпустить, и на сцену она зашла сама. Затем занавес закрылся и зрительный зал разразился аплодисментами.

Еще один очевидец ЧП Елена Перегудова добавила, что внешних признаков того, что актрисе стало плохо, не было.

"Я не медик, но внешне не было такого. Ну понятно, ей 75 лет, но не было такого, что она схватилась за сердце. Она просто сделала шаг вперед, а стояла на краю сцены. Понятно, что когда она стоит спиной к сцене и на нее бьют софиты, темный зал, темная сцена, она просто не увидела, что кончилась сцена", – отмечает женщина.

В НИИ имени Склифосовского сообщили, что в 11:00 Чурикову перевели в отделение острых эндотоксикозов. По некоторым данным, у народной артистки сломаны два ребра.

Супруг Чуриковой, режиссер Глеб Панфилов рассказал журналистам, что сам не знает, что случилось и насколько это опасно для здоровья и жизни жены.

Инна Чурикова родилась в 1943 году в Башкирии. После войны семья переехала в Москву, где Чурикова закончила Щепкинское училище и стала работать в Московском ТЮЗе. Снималась в кинокартинах "Тот самый Мюнхгаузен", "Военно-полевой роман", "Начало", "Васса". Актриса также исполняла роли в лентах у Петра Тодоровского, Михаила Швейцера, Андрея Кончаловского, Владимира Меньшова, Никиты Михалкова, Марка Захарова.

С 1975 года – на сцене столичного "Ленкома". Играла в лучших постановках театра: "Тиле", "Гамлете", "Иванове", "Чайке" и "Женитьбе".

