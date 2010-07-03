Директор "Ленкома" рассказал о состоянии Чуриковой

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Директор московского театра "Ленком" Марк Варшавер рассказал о состоянии здоровья актрисы Инны Чуриковой. Его слова приводит Агентство "Москва".

"Она уже в полном здравии, но ее оставили в больнице, чтобы сделать несколько капельниц, провести обследование", – отметил Варшавер, добавив, что покинуть больничные стены Чурикова сможет уже через несколько дней.

Директор "Ленкома" уточнил, что у актрисы будет время отдохнуть перед открытием театрального сезона 3 сентября.

18 июля стало известно, что Чурикова упала во время спектакля в московском театре "Русская песня" и была госпитализирована. Вскоре ее перевели из реанимации в палату в отделение лечения острых эндотоксикозов. Состояние актрисы врачи оценили как средней тяжести. Тогда Варшавер рассказал, что у артистки нет переломов и трещин костей, она отделалась ушибами.

Инна Чурикова родилась в Башкирии в 1943 году. В Москве она закончила Щепкинское училище и стала работать в Московском ТЮЗе. Актриса отметилась ролями в лентах "Тот самый Мюнхгаузен", "Начало", "Военно-полевой роман", "Васса", снималась у Андрея Кончаловского, Петра Тодоровского, Марка Захарова, Никиты Михалкова, Михаила Швейцера, Владимира Меньшова.

С 1975 года выступает на сцене столичного "Ленкома", где играла в лучших постановках театра, в том числе в "Гамлете", "Женитьбе", "Чайке" и "Тиле".