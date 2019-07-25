Скончался президент Туниса

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Ушел из жизни президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси. Об этом сообщили в администрации главы государства, передает РИА Новости.

Лидеру Туниса было 92 года. Накануне его госпитализировали в военный госпиталь тунисской столицы из-за сильного недомогания. Там же утром он и скончался.

В июне Эс-Себси также доставили в больницу. Тогда некоторые СМИ сообщали, что президент скончался, однако его советник опроверг эту информацию. Позже администрация президента заявила, что его выписали после выздоровления.

Эс-Себси занимает пост главы Туниса с 2014 года. Недавно он объявил, что не будет участвовать в президентских выборах в ноябре, поскольку страной должен управлять более молодой человек.