Аниту Цой увезли с фестиваля на скорой

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Певицу Аниту Цой увезли в больницу на скорой. Исполнительница споткнулась на фестивале "Жара" в Баку и ушибла ногу, сообщили РИА Новости в пресс-службе мероприятия.

"С Анитой все хорошо. Она на площадке ушибла палец на ноге", – уточнили организаторы фестиваля. "Поскольку на фестивалях всегда дежурит скорая, она поехала в больницу осмотреть ушиб", – добавил представитель пресс-службы.

В октябре 2018 года представитель Аниты Цой Дмитрий Бушуев рассказал, что певице предстоит операция в связи с обострением желчнокаменной болезни. За две недели до этого она уже перенесла операцию по удалению камня из желчного пузыря.

Несмотря на требования врачей сохранять лечебный покой, певица не стала отменять свой юбилейный тур "10I20" и спустя сутки выступила в Ташкенте. Под наблюдением врачей она также дала концерты в Алматы, Астане, Екатеринбурге и Тюмени. Однако на пути в Ростовскую область у Цой случился очередной острый приступ боли. Ее госпитализировали вертолетом в Краснодар.