Певица Анита Цой попала в больницу

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

В субботу вечером, 20 октября, госпитализировали певицу Аниту Цой. Певица плохо себя почувствовала после концерта в Краснодарском крае, сообщил директор певицы Дмитрий Бушуев РБК.

"У нас остались концерты в четырех городах, это Уфа, Набережные Челны, Казань, Самара. Эти концерты нам придется перенести на будущий год, скорее всего, на февраль, люди смогут прийти по тем же билетам", – сказал Бушуев.

Он уточнил, что на данный момент, состояние Аниты Цой стабильное, а прилетев в столицу, ей проведут "несложную операцию".

Бушуев не сказал, кокой диагноз поставили певице врачи.

Ранее сообщалось, что певец Стас Пьеха попал в больницу. По его словам, "глобальных изменений не последует, возможно корректировка питания, режима и нагрузок". Также Пьеха уточнил, что был госпитализирован с острым панкреатитом.