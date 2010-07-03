Менеджер МакSим рассказала о ДТП с участием певицы

Певица Марина Абросимова, известная как МакSим, получила множество ушибов в ДТП, которое случилось за рубежом. Об этом директор исполнительницы Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва".
"Скользкая дорога, на скорости пробило колесо, видимо, что-то на дороге было", – сказала Соколова, добавив, что машину сильно занесло, и она врезалась в бордюр.
Сейчас артистка находится в стабильном состоянии. Врачи оказывают ей необходимую помощь.
Соколова надеется, что вскоре МакSим сама расскажет о случившемся. Пока певица лишь передала благодарность за теплые слова, которые приходят в ее адрес от поклонников.
"Множественные повреждения мягких тканей. Слава богу, не задеты жизненно важные органы", – заключила директор артистки.
Ранее сообщалось, что певицу МакSим экстренно госпитализировали после аварии. ДТП произошло, когда артистка торопилась на обратный рейс в Москву на съемки клипа "Абонент недоступен".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.