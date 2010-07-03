Менеджер МакSим рассказала о ДТП с участием певицы

Певица Марина Абросимова, известная как МакSим, получила множество ушибов в ДТП, которое случилось за рубежом. Об этом директор исполнительницы Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва".

"Скользкая дорога, на скорости пробило колесо, видимо, что-то на дороге было", – сказала Соколова, добавив, что машину сильно занесло, и она врезалась в бордюр.

Сейчас артистка находится в стабильном состоянии. Врачи оказывают ей необходимую помощь.

Соколова надеется, что вскоре МакSим сама расскажет о случившемся. Пока певица лишь передала благодарность за теплые слова, которые приходят в ее адрес от поклонников.

"Множественные повреждения мягких тканей. Слава богу, не задеты жизненно важные органы", – заключила директор артистки.

Ранее сообщалось, что певицу МакSим экстренно госпитализировали после аварии. ДТП произошло, когда артистка торопилась на обратный рейс в Москву на съемки клипа "Абонент недоступен".

