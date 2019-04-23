Певицу МакSим экстренно госпитализирована после ДТП. Об этом в Instagram сообщила ее представитель Маргарита Соколова.
Она рассказала, что певица попала в аварию по дороге в аэропорт, торопясь на свой обратный рейс в Москву ради съемок клипа "Абонент недоступен". При этом менеджер певицы успокоила поклонников, подчеркнув, что самое страшное позади, и ситуация под полным контролем медиков.
"Я прошу вас с пониманием отнестись к нашей ситуации и пожелать Марине скорейшего выздоровления. Ваша поддержка и любовь очень важны и мы это ценим как никогда", – отметила она.
По прогнозам врачей, певица будет находиться на реабилитации до 20-х чисел мая, в связи с этим запланированные концерты переносятся на конец мая и июнь, добавила Соколова. При этом она пообещала, что МакSим выступит в каждом запланированном ранее городе.
МакSим (Марина Максимова) – российская исполнительница, автор текстов и продюсер. В 2013 году она была награждена почетным званием "Заслуженная артистка Карачаево-Черкесии", а в 2016 – "Заслуженная артистка Татарстана".
К 2003 году МакSим становится довольно известной певицей в родной Казани, самостоятельно записывает песни и занимается их распространением на радио. Среди них оказываются всем известные хиты "Трудный возраст" и "Нежность". Окончив школу, певица переезжает в Москву.
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