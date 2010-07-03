Супруга Валентина Гафта рассказала о состоянии здоровья артиста

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко
Супруга народного артиста Валентина Гафта опровергла сообщения о том, что актер перенес инсульт.
"Нет, никакого инсульта нет, он в больнице просто на профилактике. Ничего, потихонечку поправляется, это не дело двух секунд, понимаете, потому что уже и возраст, и все. Все внимательны и все вокруг него", – рассказала супруга артиста Ольга Остроумова Москве 24.
Ранее в СМИ появились сообщения, что народный артист РСФСР Валентин Гафт перенес инсульт. По данным СМИ, его доставили в медучреждение около недели назад из-за резкого ухудшения состояния здоровья.
Информация о госпитализации артиста также появлялась в СМИ в марте этого года. Однако сам актер эти данные опроверг.
В декабре 2017 ему сделали операцию на руке: в больницу его отправили из-за нарыва локтя. После лечения руки Гафт вернулся на сцену.
Валентин Гафт – народный артист РСФСР, советский и российский актер театра и кино. Ведущий актер московского театра "Современник". Он известен благодаря таким картинам, как "Забытая мелодия для флейты", "Гараж", "О бедном гусаре замолвите слово…" и другим. В общей сложности Гафт исполнил более сотни ролей в кино.
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