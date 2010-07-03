Фото: портал Москва 24

Народный артист РСФСР Валентин Гафт опроверг сообщение о своей госпитализации. Об этом он рассказал порталу Москва 24.

"Все это вранье, чушь собачья, мне надоело уже это. 15 марта я буду играть в спектакле. Я сейчас дома, никаких больниц нет. Я чувствую себя хорошо. Надоело это безобразие. Скучают люди, видимо. Подряд все помирать должны?" – пояснил он.

Ранее телеграм-канал 112 сообщил о госпитализации Гафта в связи с резким ухудшением состояния здоровья. Якобы актер сам обратился в одно из медицинских учреждений столицы, врачи настояли на стационарном лечении.

В декабре 2017 народному артисту сделали операцию на руке: в больницу его отправили из-за нарыва локтя. После лечения руки Гафт вернулся на сцену.

Валентин Гафт – народный артист РСФСР, советский и российский актер театра и кино. Ведущий актер московского театра "Современник".

Он известен благодаря таким картинам, как "Забытая мелодия для флейты", "Гараж", "О бедном гусаре замолвите слово…" и другим. В общей сложности Гафт исполнил более сотни ролей в кино.

Анатолий Федотов