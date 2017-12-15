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Народному артисту России Валентину Гафту сделали операцию, рассказал его коллега по театру "Современник" Саид Багов.

По его словам, она завершилась недавно. Как пояснили врачи, операция прошла хорошо, сейчас артист чувствует себя нормально, сообщает РИА Новости.

В окружении Гафта уточнили, что волноваться из-за его госпитализации нет причин, поскольку в больницу его отправили из-за нарыва локтя. Знакомые считают, что панику вокруг ситуации создали зря: артист боится обращаться в медучреждения, потому что в СМИ сразу появляется много шума. Представитель "Современника" сказал, что Гафт находится на плановом обследовании.

После лечения руки Гафт вернется на сцену. 29 декабря в театре "Современник" у него поставлен спектакль "Пока существует пространство". Спектакль, заявленный на 15 декабря, перенесли на 5 февраля.