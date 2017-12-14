Театр "Современник" отменил спектакль с Гафтом из-за болезни актера

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

В театре "Современник" перенесли спектакль "Пока существует пространство", который должен был состояться 15 декабря, на 5 февраля из-за болезни актера Валентина Гафта.

Всех, кто уже купил билеты пригласили посмотреть бесплатно другой спектакль. В противном случае зрителям вернут деньги, говорится на сайте театра.

По информации СМИ, Валентина Гафта экстренно госпитализировали в одну из столичных больниц.

Валентин Гафт известен благодаря таким картинам, как "Забытая мелодия для флейты", "Гараж", "О бедном гусаре замолвите слово…" и другим. В общей сложности он исполнил более сотни ролей в кино.