Гафт после лечения вернется на сцену

Фото: портал Москва 24
Актер Валентин Гафт после лечения руки вернется на сцену. 29 декабря в театре "Современник" у него поставлен спектакль "Пока существует пространство", сообщает Агентство "Москва".
В окружении артиста рассказали, что волноваться из-за его госпитализации не стоит.
"У него локоть нарывал, других причин нет. Зря там панику навели, он из-за этого даже боится обращаться в больницу, потому что в СМИ сразу получается шумиха", – рассказали знакомые Гафта.
Ранее сообщалось, что в театре "Современник" перенесли на 5 февраля спектакль с участием актера, который должен был состояться 15 декабря.
Все, кто купил билеты, могут бесплатно посмотреть другой спектакль, остальным вернут деньги.
Валентин Гафт получил известность, снявшись в таких картинах, как "Забытая мелодия для флейты", "Гараж", "Чародеи", "О бедном гусаре замолвите слово…" и другим. В общей сложности он исполнил более сотни ролей в кино.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: