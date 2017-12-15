Гафт после лечения вернется на сцену

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Актер Валентин Гафт после лечения руки вернется на сцену. 29 декабря в театре "Современник" у него поставлен спектакль "Пока существует пространство", сообщает Агентство "Москва".

В окружении артиста рассказали, что волноваться из-за его госпитализации не стоит.

"У него локоть нарывал, других причин нет. Зря там панику навели, он из-за этого даже боится обращаться в больницу, потому что в СМИ сразу получается шумиха", – рассказали знакомые Гафта.

Ранее сообщалось, что в театре "Современник" перенесли на 5 февраля спектакль с участием актера, который должен был состояться 15 декабря.

Все, кто купил билеты, могут бесплатно посмотреть другой спектакль, остальным вернут деньги.

Валентин Гафт получил известность, снявшись в таких картинах, как "Забытая мелодия для флейты", "Гараж", "Чародеи", "О бедном гусаре замолвите слово…" и другим. В общей сложности он исполнил более сотни ролей в кино.